Jongen gewond bij steekincident in Krommenie

Dit drietal ging er na het incident vandoor. Twee jongens konden vrij snel in de omgeving worden aangehouden. Een derde jongen na een zoekactie van de politie en de inzet van Burgernet. Het gaat om jongens van 15 uit Krommenie en een 16-jarige jongen uit Koog aan de Zaan. Het drietal is voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Daar onderzoekt de politie wie welke rol had bij het incident.

Getuigen en / of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Het slachtoffer is voor behandeling met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

2019244488