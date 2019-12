Trein botst op stilgevallen auto

Samen met een omstander werd geprobeerd de auto weg te duwen. Dit lukte niet op tijd en de auto werd aangereden door een trein. Door de botsing raakte de bestuurder van de auto gewond. Meer dan vermoedelijk werd de man geraakt door zijn eigen voertuig.

Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen zijn door de politie opgevangen in het bureau Zaandijk. Aan getuigen is slachtofferhulp aangeboden. Mensen die nog niet met de politie hebben gesproken kunnen bellen met 0900-8844. De politie stelt een onderzoek in naar de aanrijding.

2019244779