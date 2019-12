Twee conducteurs mishandeld

De vrouw werd gecontroleerd en bleek geen geldig vervoersbewijs te hebben. Hierop kreeg de verdachte een boete. De conducteur werd tijdens het uitschrijven van de bekeuring in het gezicht geschopt en meerdere keren geslagen. Hierop werd de politie gebeld en kon de vrouw op het eerst volgende station worden aangehouden. De conducteur heeft aangifte gedaan.



Mishandeling station Haarlem

Rond 20.50 uur kreeg de politie een melding dat er op het NS-station van Haarlem ook een conducteur was mishandeld. Hier werd een 23-jarige man uit Rozenburg voor aangehouden. Dit gebeurde dankzij een oplettende burger. Dit wist, samen met de NS-medewerkers, de verdachte vast te houden tot de politie er was. De man is aangehouden en voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau.



Geweld tegen personen met een publieke taak

Personen met een publieke taak moeten ongestoord hun werk kunnen uitvoeren. Helaas gebeurt het regelmatig dat medewerkers van openbaar vervoerbedrijven, zorg-, welzijn- en onderwijsinstellingen, politie en gemeente geconfronteerd worden met geweld en agressie. De politie vindt agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak onacceptabel. Deze personen hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen personen met een publieke taak wordt niet getolereerd.



2019244740 / 2019244769