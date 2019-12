Alphenaar lichtgewond bij schietincident Rotterdam

Volgens getuigen zou de verdachte een donkergetinte man zijn met een grijze joggingbroek, een zwarte jas en een capuchon over zijn hoofd.

Het slachtoffer, een 24-jarige man uit Alphen aan den Rijn, is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Hij mocht al snel weer naar huis.

Het onderzoeksteam is met hem en getuigen in gesprek om te achterhalen wat de aanleiding was voor het incident.

Ook zijn er sporen veiliggesteld en wordt buurtonderzoek verricht. Heeft u camerabeelden waar mogelijk iets van het incident of de vluchtende verdachte te zien is en heeft u nog niet gesproken met de politie? Heeft u andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Wij horen het graag.

Dat kan via onderstaand tipformulier, via 0900-8844 maar ook anoniem via M. 0800-7000.