Verdachte aangehouden voor serie inbraken Maassluis

Een woninginbraak is een ingrijpende gebeurtenis waarvan de emotionele verwerking vaak veel tijd in beslag neemt. Naast de ernstige aantasting van het veiligheidsgevoel is er grote impact van het gemis van de veelal onvervangbare persoonlijke spullen. Ook zorgen woninginbraken in het algemeen voor aantasting van het veiligheidsgevoel en onrust van buurtbewoners in het algemeen. De politie vraagt u in deze donkere dagen alert te zijn op personen die afwijkend gedrag vertonen in uw buurt en samen te werken aan een veilige woonomgeving. Meld verdachte situaties daarom altijd via 112.