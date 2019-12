20-jarige aangehouden na controle auto

Bij het aanspreken van de bestuurder bleek dat deze onder invloed was van drugs. De agenten deden een speekseltest bij de man. Ook had hij een ploertendoder en ruim 24 gram henneptoppen en hasj in zijn auto. De drugs en het verboden wapen zijn in beslag genomen. De man is aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht in drugs te handelen, een verboden wapen in zijn bezit had en onder invloed reed van drugs. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex en wordt daar vandaag gehoord.

Een GGD-arts kwam naar het politiecellencomplex om bloed af te nemen van de verdachte. Hij kreeg een rijverbod van 24 uur. Voor alle feiten zal proces-verbaal opgemaakt worden tegen hem.