Politie zoekt getuigen en bromfietser met gele helm

Het meisje wilde de rondweg om Westerzicht oprijden. Na haar valpartij is ze door omstanders weer op de been geholpen. De bromfietser reed in eerste instantie door en kwam daarna terug om te vragen of het ging. Het meisje vertelde hem dat dat niet het geval was en de brommer reed vervolgens weer weg in de richting van de Zuidbeekseweg in Vlissingen.

De politie is op zoek naar getuigen van het voorval en naar de bestuurder van de brommer om hun verhaal te doen. De brommer was een zogenoemde ‘off road model’ en de bestuurder droeg donkere kleding en een felgele helm. Achterop de brommer zat ook een jongeman. (Her)kent u de situatie of de jongeman die op de brommer reed op donderdagmiddag? Dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Vermeld bij uw contact graag zaaknummer 2019-306056.

Het meisje heeft zich onder doktersbehandeling moeten stellen en liep letsel op aan haar been.