Vrouw (93) beroofd van tas

Voordat de vrouw werd beroofd fietste er een oudere man langs die dezelfde trap nam. Er reden ook volgens het slachtoffer ook veel auto's over de brug. Op het moment dat het gebeurde hoorde zij een auto claxonneren. Was u hier rond dit tijdstip en heeft u meer informatie? Laat het ons weten via 0900 – 8844. U kunt meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006.