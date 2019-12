Politie zoekt getuigen na zware mishandeling

Ergens tussen 15.00 en 15.30 uur vond de mishandeling plaats in de centrale hal boven aan de roltrap. Het slachtoffer vluchtte naar buiten richting Jans Buitensingel met zijn bebloede gezicht. Hij werd korte tijd later aangetroffen bij de Mc. Donald in de hal beneden. De gewonde jongeman is door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en opgenomen voor medische behandeling.



Signalement

In de tussentijd zochten politieagenten naar een donkere man met een gele blouse; hij zou de dader zijn volgens een getuige. Een man die aan dat signalement voldeed werd dankzij een getuige, aangetroffen in de zg. Kiss and Ride-zone bij het station. Deze man is als verdachte aangehouden en ingesloten op het politiebureau. Hij wordt later deze week voorgeleid bij de rechtercommissaris.



Getuigenoproep

De recherche heeft deze zaak in onderzoek en beide betrokkenen gehoord. Voor een compleet beeld zijn we op zoek naar getuigen. Mogelijk hebben mensen tussen 15.00 - 15.15 uur, iets gezien in de stationshal, in de buurt van die roltrap. Het kan zijn dat mensen als reiziger op het station waren, eventueel op doorreis naar elders. Wilt u spreken met de politie? Neem contact op met de politie via het algemene nummer 0900-8844.





2019566914 (JA)