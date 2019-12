Dode vrouw in woning; man gearresteerd

Didam - De politie heeft zaterdagavond in een woning aan de Hooiberg in Didam, het levenloze lichaam van een 24-jarige vrouw aangetroffen. In de woning was ook een 29-jarige man. Hij is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij haar overlijden. De politie doet onderzoek in de woning.