Politie zoekt getuigen na schietincident

Zwolle - De politie in Zwolle is een onderzoek gestart naar een schietincident in de omgeving van de Van Schoonhovenstraat op zaterdag 21 december. Voor zover nu bekend werd een aantal schoten met een scherp vuurwapen afgevuurd. Of er gericht is geschoten en of er iets of iemand is geraakt, is nog onbekend. De politie roept getuigen die iets hebben gezien of gehoord wat van belang kan zijn op om zich te melden.