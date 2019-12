Bromfietser gewond na opzettelijke aanrijding. Politie zoekt getuigen

In het onderzoek naar deze opzettelijke aanrijding zijn wij dringend op zoek naar getuigen die rond 19.15 uur op de kruising van de Soestdijksekade met het Soestdijkseplein richting Zuiderparklaan iets hebben gezien. Als er mensen zijn die in het bezit zijn van een dashcam of andere filmbeelden die te maken hebben met dit incident willen we graag spreken. Het uploaden van eventuele beelden kan via een meldformulier op www.politie.nl, Aangifte of melding doen. U kunt uw tips doorgeven via de opsporingstiplijn 0800-6070. Dit kan ook anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).