Aangehouden voor heling scooter

De betreffende scooter was in de nacht van vrijdag op zaterdag gestolen van een jongeman uit Bergen op Zoom. Hij zag de scooter rijden rond 18.20 uur op de Noordlandseweg in zijn woonplaats. Samen met een maatje hielden zij de scooter tegen, hielden ze de bestuurder aan en belden meteen de politie. Agenten waren snel ter plaatse. De verdachte die op de scooter had gereden (15 jaar, afkomstig uit Tholen) werd ingesloten in een politiecellencomplex. De jongens, waaronder de eigenaar van de scooter, zijn naar het bureau gegaan om daar hun verhaal te doen en bewijsmateriaal over te dragen aan de agenten. Zij hadden namelijk via sociale media oproepen gedaan aan degene die wist waar de scooter was en waren op die manier een eigen onderzoek gestart. Toen de informatie wel heel concreet werd hebben ze de politie ingeschakeld om de zaak op de juiste manier af te werken.

De politie heeft overleg gehad met het Openbaar Ministerie en kreeg toestemming om, buiten heterdaad, nog een tweede verdachte aan te houden. Dit betrof een 18-jarige jongen uit Udenhout. Ook hij is overgebracht naar een politiecellencomplex en ingesloten. Beide verdachten worden daar vandaag verder gehoord.

De scooter is in beslag genomen voor onderzoek. Door de politie zal een aangifte worden opgenomen en verder zullen nog getuigen worden gehoord. Uiteindelijk zal de Officier van Justitie beslissen wat er met de scooter moet gebeuren.