Automobilist weigert alcoholtest en bloedproef

Een automobiliste belde zaterdagavond rond 23.15 uur naar de meldkamer met de melding dat er op de A27 een enorm slingerende auto reed. Omdat dit levensgevaarlijk is, gingen agenten er direct op af. De meldster volgde het voertuig en gaf dit aan de politie door. Die trof de desbetreffende auto met bestuurder aan op de Richter in Werkendam. Hier nam de politie een blaastest bij de bestuurder af. Deze wees uit dat hij alcohol had gedronken. De bestuurder weigerde mee te gaan naar het politiebureau voor een ademanalyse. Hierop werd hij aangehouden. Op het politiebureau weigerde hij de ademanalyse en daarop ook een bloedproef. Dit betekent dat de verdachte een misdrijf begaat die zwaar wordt bestraft. Zijn rijbewijs werd direct in beslag genomen. Tegen de verdachte is een proces-verbaal opgemaakt. Hij moet zich op een later moment tegenover de rechter verantwoorden .