Gewonde man in auto langs A58

De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden. Het vermoeden bestaat dat beide mannen diezelfde avond in de bruine Nissan Qashqai, voorzien van een Belgisch kenteken, in Tilburg zijn geweest. Omdat het op dit moment niet duidelijk is hoe de 59-jarige man gewond is geraakt, roept de politie getuigen op zich via 0900 – 8844 te melden. U kunt meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006.