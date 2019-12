Arrestaties na aantreffen illegaal vuurwerk

In verband met een verdachte situatie rondom een auto controleerden agenten het voertuig vrijdagavond. De auto reed over de snelweg bij Oss richting Wijchen. Op de Hernenseweg in Wijchen werd de auto aan de kant gezet. In de auto zaten twee volwassenen en een kind. In de kofferbak van de auto lagen 75 cobra’s. Het illegale vuurwerk is in beslag genomen en de beide verdachten, een 32-jarige Ossenaar en een 30-jarige man uit Den Bosch, zijn aangehouden. Het kind werd door de agenten naar huis gebracht. De verdachten zijn verhoord op het politiebureau en daarna in vrijheid gesteld. Tegen hen wordt een proces-verbaal opgemaakt dat voor verdere behandeling doorgestuurd wordt naar het Openbaar Ministerie.



Strafblad

Handelingen met professioneel (illegaal) vuurwerk zijn strafbaar en worden als een misdrijf bestempeld. De politie treedt hard op tegen verkopers en kopers /gebruikers van illegaal vuurwerk. Wie wordt aangehouden, heeft een strafblad. Ook tegen mensen die legaal (consumenten) vuurwerk op een verkeerde manier gebruiken wordt opgetreden, omdat dit levensgevaarlijk is en overlast en forse schade veroorzaakt.



Snelle reactie op meldingen

De politie reageert snel op meldingen van burgers over transport, handel, opslag en gebruik van illegaal vuurwerk en op meldingen over misbruik van legaal vuurwerk. Melden heeft altijd zin. Via de politie: 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 en www.meldmisdaadanoniem.nl.