Jongen ernstig gewond bij steekincident

Meteen na het incident is de politie met een onderzoek gestart. Er is een forensisch onderzoek gestart en er is met een aantal getuigen gesproken. Kort daarna zijn twee verdachten aangehouden in verband met hun vermoedelijke betrokkenheid bij dit steekincident. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Gorredijk en een 14-jarige jongen uit Drachten. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau om te worden verhoord.

Bij de afhandeling van het incident is een politieman gewond geraakt na een woordenwisseling met enkele personen. Hij werd daarbij mishandeld. Hij is aan zijn verwondingen behandeld in het ziekenhuis.

Het onderzoek naar het steekincident is sinds zondagavond in volle gang. Het is nog niet bekend wat de aanleiding is geweest voor dit incident.