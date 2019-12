Getuigen gezocht van straatroof Zandweg De Meern

De man fietste om 23.30 uur op de fietsbrug van de Zandweg ter hoogte van de voetbalclub, toen twee jongemannen hem de weg versperden. Onder bedreiging van een groot mes, moest het slachtoffer al zijn bezittingen afgeven. Na de beroving gingen de beide daders er op de fiets van het slachtoffer vandoor in de richting van het centrum van De Meern.



Signalementen

- De daders waren allebei jongemannen van ongeveer 18 à 20 jaar oud.

- Beide hadden een slank tot normaal postuur.

- De kleinste van de twee daders was ongeveer 1.80 m lang.

- De beide daders droegen verder kleding met capuchons.

- Eén van hen sprak het slachtoffer aan. Hij sprak Nederlands met een buitenlands accent.



Weggenomen fiets

De daders gingen er vandoor op de fiets van het slachtoffer. De fiets die bij de beroving is weggenomen is van het merk Pelikaan. Hij is zwart, heeft witte banden, een rekje voorop met daaraan bevestigd een zogenaamde ‘spin’. De fiets heeft aan de achterzijde twee rode lampjes en aan de voorzijde twee witte lampjes. In het fietszadel zit een klein gaatje. Mogelijk is u gisteravond, vannacht of vandaag een dergelijke fiets aangeboden of heeft u de daders van de beroving gezien op de fiets.



Getuigenoproep

Rechercheurs willen graag je verhaal horen als jou zondagavond of op een ander moment iets heeft gezien of heeft gehoord dat met deze beroving te maken kan hebben. Ook als je beschikt over beelden, foto’s of andere informatie die de recherche kan helpen is je tip zeer welkom. Tenslotte is door de daders wellicht een zwarte fiets van het merk Pelikaan te koop aangeboden of heeft iemand de daders op hun vlucht gezien op zo’n fiets. Bel met 0900-8844, bel anoniem via 0800-7000 of vul onderstaand tipformulier in.