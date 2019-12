Man aangehouden na inbraak in auto

Een getuige zag een man in een auto zitten en belde te politie. Toen hij dit deed stapte de verdachte net uit de auto. Hij vertrok lopend en de melder heeft de man gevolgd. Op zijn aanwijzingen kon de politie niet veel later de 30-jarige verdachte op de Zijlweg in de boeien slaan. De politie zoekt getuigen en mogelijk zijn meer autobezitters gisteravond het slachtoffer geworden van een auto-inbraak. In ieder geval is bij de politie nog één andere poging tot inbraak in een auto bekend. Iets gezien? Bel dan 0900-9884. Liever anoniem, bel dan met 0800-7000.

2019246152