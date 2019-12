Man aangehouden na plegen zware mishandeling

Door voorbijgangers werd het slachtoffer op straat gevonden en nadat zij zich over hem ontfermden de politie werd gebeld. Het slachtoffer is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Na onderzoek is niet veel later een 57-jarige Haarlemmer aangehouden. De politie doet onderzoek wat er precies gebeurd is en de verdachte is voor nader onderzoek ingesloten.

2019246086