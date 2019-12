Lichaam aangetroffen in de te water geraakte auto Parkkade, bestuurder aangehouden

Rotterdam - In de nacht van zaterdag op zondag kreeg de politie een melding van een man die uit de Maas was geklommen bij de Parkkade in Rotterdam. Hij bleek onderkoeld en gewond en is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Later bleek uit een gesprek met de 38-jarige Rotterdammer dat hij met een auto de Maas in was gereden en dat er mogelijk nog iemand in de auto zat. Hierop is de politie direct een groot onderzoek gestart. Uren later werd de auto met daarin een lichaam aangetroffen. De man is aangehouden en zijn rol wordt onderzocht.