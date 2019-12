Man aangehouden voor mishandeling vrouw

In bepaalde gevallen adviseren we om aangifte te doen. Het is heel begrijpelijk dat veel slachtoffers van huiselijk geweld twijfelen over het doen van aangifte. Maar soms is het belangrijk om aangifte te doen, zodat de politie meer mogelijkheden heeft om onderzoek te doen naar strafbare feiten en het geweld te stoppen. Het slachtoffer zelf kan aangifte doen. Het is ook mogelijk dat anderen namens het slachtoffer aangifte doen.

Wil je een melding maken van huiselijk geweld of aangifte doen? Bel dan met het landelijke politienummer 0900-8844. Je kan je zorgen ook delen met de wijkagent in jouw buurt of langsgaan op het politiebureau. Op de website www.politie.nl /contact kan je zien wie de wijkagent is in jouw buurt en waar je het politiebureau kunt vinden.

Vraag Slachtofferhulp Nederland om juridische ondersteuning Wil je voordat je aangifte doet met iemand overleggen? Of wil je dat er iemand meegaat naar het bureau om je te ondersteunen? Bel dan met Slachtofferhulp Nederland op 0900-0101 of neem contact op via het contactformulie op de website van Slachtofferhulp Nederland.