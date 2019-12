Politie zoekt getuigen van brandstichting auto in Barendrecht

Hoewel de brand op een tijdstip was dat de meeste mensen in hun bed liggen, hoopt de politie toch op getuigen. Maar misschien zijn er bewoners die een camera hebben gemonteerd en mogelijk beschikken over beeldmateriaal van de brandstichting. Bent u getuige of heeft u mogelijk beeldmateriaal, meld dat dan svp aan de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.