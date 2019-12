Fred Westerbeke nieuwe politiechef Rotterdam

Fred Westerbeke (57) begon zijn loopbaan bij de politie in Rotterdam, waar hij startte als inspecteur bij de uniformdienst op Rotterdam-Zuid. Westerbeke vervulde meerdere functies bij de politie, waaronder die van plaatsvervangend korpschef van de voormalige korpsen Kennemerland en Landelijke Politiediensten. Na de officiersopleiding aan de Nederlandse Politie Academie behaalde hij ook zijn doctoraal rechtsgeleerdheid (cum laude) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 2009 stapte hij over naar het Openbaar Ministerie. Hij was achtereenvolgens hoofdofficier van justitie in Utrecht en in Rotterdam. Sinds 2014 is hij Hoofdofficier van het Landelijk Parket. In die laatste functie was hij onder meer verantwoordelijk voor het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 en diverse grote onderzoeken op het gebied van terrorisme en georganiseerde criminaliteit.



Westerbeke: 'Ik ben zeer gemotiveerd om mij in te mogen zetten voor de politie en meer in het bijzonder de Eenheid Rotterdam. Het is tenslotte de regio waar ik al zo veel jaren woon, werk en leef en ik ooit als jonge politieman begon. Na elf prachtige jaren bij het Openbaar Ministerie, een organisatie met geweldige mensen en veel betrokkenheid en kwaliteit, beschouw ik het als een voorrecht om over te mogen stappen. Mijn nieuwe functie zorgt voor een mooie overlap om verder te kunnen werken aan de veiligheid en leefbaarheid in deze voor mij mooiste regio van Nederland en daarmee is in feite mijn cirkel rond.'