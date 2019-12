Automobilist aangehouden na verlaten plaats ongeval

Zondagmiddag werd een aanrijding gemeld op de Markiezaatsweg. Ter plaatse bleek dat de bestuurder van een Opel Vivaro tegen een geparkeerde personenauto, een Seat, was gereden. Daarbij werd de personenauto over de gehele rechterzijde geschaafd. De verdachte was uitgestapt en een supermarkt ingelopen zonder zijn identiteit bekend te maken. De bumper aan de linkervoorzijde van de bestelauto was beschadigd.