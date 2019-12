Automobilist vliegt uit de bocht, onder invloed van drugs

Vannacht werd een eenzijdig ongeval gemeld op de Wilhelminapolderweg. De bestuurder was met zijn auto uit de bocht gevlogen. Hij gaf toe dat hij een joint had gerookt. De speekseltest was positief op THC. Aan het bureau verklaarde hij dat hij in de afgelopen 48 uur twee keer een joint had gerookt. Hij voelde zich nog wel in staat om een auto te besturen. Hij heeft van de politie een rijverbod voor 24 uur gehad.