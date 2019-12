Man onder invloed aangehouden

Rond 07.30 uur zijn de agenten ter plaatse in de Nassaustraat, echter treffen zij de overlast veroorzakende man in eerste instantie niet aan. Even later krijgen zij de man toch weer in beeld en besluiten hem aan te spreken. Meteen reageert de 43-jarige Tilburger agressief.

Omdat de agenten het vermoeden hadden dat de man onder invloed was, besloten zij hem mee te nemen naar het politiecellencomplex. Daar aangekomen bleef de man opstandig en werd agressief. Hij beledigde tevens een agent in het cellencomplex.

Uit onderzoek door een arts blijkt dat de man inderdaad onder invloed van drank en drugs was, en is zijn rijbewijs ingevorderd. Hij ontvangt een proces-verbaal voor het rijden onder invloed en belediging van een ambtenaar in functie.