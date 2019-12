Politie zoekt getuigen van mishandeling in Woensel

De man liep ter hoogte van de rotonde nabij de parkeerplaats van het Woenselse winkelcentrum, zijde Franklin D. Rooseveltlaan. De man liep daar alleen en werd zonder enige aanleiding getrapt en geschopt door meerdere jonge mannen.

De politie heeft de zaak in onderzoek en is dringend op zoek naar getuigen.

Signalementen daders

- Twee van de daders waren jongemannen van ongeveer 12 tot 14 jaar oud.

- Een van hen had een fors postuur en de ander was beduidend slanker, zelfs tenger

- De tengere dader was groter dan de forse jongen en had een spits gezicht en halflang donker haar

- De forse dader had krullend donker haar

- Beide daders droegen zwarte jassen

Fietser

Een man fietste voorbij tijdens de openlijke geweldpleging en moet haast wel iets gezien hebben. We zijn dus specifiek op zoek naar deze (mogelijk belangrijke) getuige.

Bent u deze fietser of kent u hem? Neem dan contact met ons op via 0900-8844.

Getuigen en beeldmateriaal

We komen heel graag in contact met mensen die getuige zijn geweest van dit incident. Heeft u iets gezien of heeft u camerabeelden, neem dan contact met ons op.

Dit kan telefonisch door te bellen naar 0900-8844.

Of als u uw informatie liever anoniem meldt, dan kunt u deze doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.