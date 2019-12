Politiepost in gemeentehuis Franeker

De politie is vanaf januari op afspraak beschikbaar in het gemeentehuis. De wijkagenten hebben dan nog geen fysieke werkplek maar kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de gemeente Waadhoeke. Met ingang van 1 februari is de politiepost in het gemeentehuis ingericht en hebben wijkagenten de beschikking over hun eigen werkruimte.

Met de politiepost in het gemeentehuis in Franeker behoudt het basisteam Noordwest Fryslân drie werklocaties. Naast de genoemde politiepost gaat het om een politiepost in Sint Annaparochie en een politiebureau in Harlingen. De locatie in het gemeentehuis in Franeker heeft geen reguliere openingstijden maar is de hele week via afspraak beschikbaar.

De politie is bovendien op ieder moment van de dag digitaal en telefonisch beschikbaar, zowel bij spoed via 112 als bij geen spoed via 0900-8844. Bovendien is de politie via de website www.politie.nl beschikbaar voor het doen van een melding of aangifte. De politie van basisteam Noordwest Fryslân, waar de gemeente Waadhoeke onder valt, beschikt daarnaast over een Facebookpagina. Via dit kanaal kan ook contact worden opgenomen.

De politie hecht veel waarde aan de dienstverlening en is altijd aanwezig in de omgeving. Er zijn 24 uur per dag politiemedewerkers op straat om toezicht te houden en hulp te verlenen. Zij worden dag en nacht aangestuurd vanuit de Meldkamer Noord Nederland om te reageren op uw melding of incident. Om contact te houden en samen te werken aan de veiligheid in de wijk, is en blijft de politie op vele manieren bereikbaar, aanwezig en zichtbaar. De politie hecht veel waarde aan contact met de omgeving waarin zij werkt. Daarbij vervult onder andere de wijkagent een belangrijke rol.