Opsporing Illegaal vuurwerk gemeenten Leiden en Bollenstreek

Bij alle verdachten werd zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen en in beslag genomen. De verdachten zijn woonachtig in: Noordwijk, Katwijk, Leiderdorp, Leiden, NieuwVennep en Zoetermeer.

Ook bij klanten van deze handelaren is door ons vuurwerkteam een bezoek gebracht. Op meer dan 150 adressen in de streek werd een bezoek gebracht en op veel van deze adressen werd illegaal vuurwerk in beslag genomen. Denk hierbij aan cobra’s, mortierbommen, lawinepijlen, nitraten, illegale cakes enz. Tot en met de jaarwisseling zal het vuurwerkteam nog actief blijven en sluit het team niet uit dat er nog meer in beslagnames zullen volgen.

De politie geeft het advies om uw vuurwerk bij een Nederlands verkooppunt te kopen. Dan weet u zeker dat u in ieder geval vuurwerk in huis heeft wat bij wet is toegestaan. Bezit van illegaal vuurwerk is een misdrijf en kan u, of uw gezin in een vervelende situatie brengen.



Heeft u nog informatie over opslag/bezit van illegaal vuurwerk? Bel 0900-8844 of als u liever anoniem wilt blijven 0800-7000.