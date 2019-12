Waarschuwingsschoten na melding verdachte situatie

Rond 00.30 uur werd gemeld dat er mannen met wapens uit een bestelauto waren gestapt en een horecagelegenheid waren binnengelopen. Bij de horecagelegenheid was mogelijk een conflict waarbij er ook geschreeuwd werd. Agenten hebben na de melding de omgeving afgezet in afwachting van politiehonden toen een bestelauto met twee inzittenden hen tegemoet kwam rijden. De bestuurder kreeg een stopteken en een uitpraatprocedure werd gestart. De inzittenden waren onder invloed en luisterden niet naar de aanwijzingen van de agenten. Hierop zijn de waarschuwingsschoten gelost en werden de twee mannen, een 30-jarige Hagenaar en een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op verdenking van bedreiging. Bij de personen en in de bestelauto werden geen vuurwapens aangetroffen. Van de bestuurder , de 30-jarige man werd een blaastest afgenomen. Hij blies 585 ug/l. De limiet is 220 ug/l. De politie doet verder onderzoek.