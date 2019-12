Getuigen gezocht overval op juwelier

Op het moment van de overval was er een medewerker aanwezig in de winkel aan de Paul Krugerlaan. Twee mannen bonden deze medewerker vast. De overvallers gingen er met sieraden vandoor richting de Engelenburgstraat. Niemand raakte gewond. Het slachtoffer kon een summiere beschrijving geven van zijn belagers:

De eerste verdachte is een blanke man, vermoedelijk van Noord-Afrikaanse afkomst. Kaal, zwarte jas, zwarte broek en zwart T-shirt. Hij had een rood geruite shopper bij zich. De tweede verdachte is een blanke man, vermoedelijk van Noord-Afrikaanse afkomst en kaal.



Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u informatie over deze overval? Heeft u vlak voor of na de overval misschien iets gezien of gehoord dat hiermee te maken kan hebben? Geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0900-8844. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (M) 0800-7000.