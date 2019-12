Politie zoekt getuigen van schietincidenten in Hillegom

In de nacht van zondag 22 op maandag 23 december vond op de Reinier Staatshof al een schietincident plaats. Omstreeks 03.20 uur kwam er een melding binnen dat er schoten zouden zijn gehoord in de omgeving van de Reinier Staatshof. Agenten troffen daar inderdaad meerdere hulzen aan.



Bij de schietincidenten vielen geen gewonden. De recherche doet onderzoek en zoekt getuigen van de incidenten. Heeft u informatie of heeft u iets gezien neem dan contact op met de recherche in Leiden via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan via 0800 -7000.