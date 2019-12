Groot onderzoek gestart naar aanleiding van dodelijke steekpartij Spijkenisse

Rond 23.50 uur kregen agenten de melding van een vechtpartij aan de Rammenasdreef in Spijkenisse. Daar ter plaatse troffen zij de zwaargewonde Rozenburger aan. Reanimatie werd gestart maar mocht niet meer baten. Later bleek dat de man verschillende steekwonden had. Getuigen meldden dat er kort na de vechtpartij een auto is weggereden met daarin vier mannen. De politie is een groot onderzoek gestart waaronder een buurtonderzoek. Ook zijn er 20 rechercheurs op de zaak gezet.

Getuigen gezocht

De politie heeft al met verschillende getuigen gesproken. Heeft u iets gezien of informatie over dit incident, neemt u dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Ook hoopt de politie dat er mensen zijn die beelden hebben van het incident. Foto’s en/of filmpjes kunnen geüpload worden via het tipformulier.