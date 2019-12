Auto met Frans handelaarskenteken in beslag genomen

De auto werd aan de kant gezet en door de agenten werd contact opgenomen met de Officier van Justitie. Uit onderzoek bleek dat de bestuurder van deze auto al vaker bekeurd en gewaarschuwd was dat hij niet met deze kentekenplaten mocht rijden. Op last van de Officier van Justitie is de auto (met kentekenplaten) in beslag genomen en verbeurd verklaard.

Van de verdachte, een 35-jarige Fransman uit Valenciennes, is met hulp van een Franse tolk een verklaring opgenomen.