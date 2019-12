Man aangehouden na inbraak in studentenhuis

Eén van de bewoners van het studentenhuis was wakker geworden door een onbekend geluid en samen met een huisgenoot op onderzoek uitgegaan. Korte tijd later stuitte het tweetal op een inbreker, waarna een derde huisgenoot die aansloeg op de herrie, de politie waarschuwde. Agenten konden de inbreker vervolgens op heterdaad aanhouden. De man had een studentenkamer doorzocht en daar vermoedelijk een horloge en een usb-stick buit gemaakt. Hij is overgebracht naar een politiebureau en voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.