Onderzoek naar zware mishandeling man

De politie is een onderzoek gestart. Camerabeelden zullen worden bekeken. We zijn ook op zoek naar mensen die tussen 3.45 en 4.15 uur in de omgeving van de Schoolstraat waren en mogelijk gezien hebben wat er gebeurd is. Misschien dat iemand een vluchtroute van de verdachte kan aangeven.

Heeft u tips of informatie, meld dit dan:

- via de banner onder dit bericht

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en meteen vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)