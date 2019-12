Politie zoekt getuigen aanrijding met letsel

Op die dag is een 20-jarige fietsster uit Rijen, die daar reed in botsing gekomen met een bestelbus bestuurd door een 50-jarige man uit Rijen. De vrouw is hierbij zwaargewond geraakt en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van de aanrijding is niet duidelijk. Op het moment kort voor de aanrijding hebben er op die Flaassendijk meerdere auto’s gereden. De politie wil graag in contact komen met deze bestuurders omdat ze mogelijk belangrijke getuigen kunnen zijn.

Bent u één van deze bestuurders of heeft u tips of informatie, meld dit dan:



- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)