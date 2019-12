Verdachte aangehouden voor geven van kopstoot

Dat gebeurde omstreeks 18.00 uur. De jongeman (17 jaar en afkomstig uit Vlissingen) is aangehouden en ingesloten in een politiecellencomplex. Hij heeft daar de nacht doorgebracht en zal dinsdag door rechercheurs worden gehoord. De 16-jarige jongen heeft aangifte gedaan van mishandeling. Hij liep letsel op. Er is een GGD-arts naar het politiebureau gekomen om het letsel van het slachtoffer te bekijken en te omschrijven voor in het proces-verbaal. Door drie getuigen zijn verklaringen afgelegd bij de politie.

Van een andere jongeman, die eveneens bij de mishandeling betrokken was, kreeg het slachtoffer nog enkele vuistslagen. Ook deze jongen wordt verzocht zich te melden op het politiebureau voor het afleggen van een verklaring.