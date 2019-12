Twee mannen gewond bij vuurwerkincident

Illegaal vuurwerk is strafbaar. De politie treedt hard op tegen gebruikers van illegaal vuurwerk, omdat dit vuurwerk levensgevaarlijk is en overlast en forse schade veroorzaakt. Tegen jongeren zouden we willen zeggen: besef je wat je met illegaal vuurwerk in huis haalt en wat je kunt aanrichten bij jezelf en anderen? Aan ouders is de oproep om hier niet de schouders over op te halen, maar te weten en beseffen wat uw kind mogelijk in huis heeft.

De politie reageert snel op meldingen van burgers over transport, handel, opslag en gebruik van illegaal vuurwerk en op meldingen over misbruik van legaal vuurwerk. Melden heeft altijd zin. Via de politie: 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 en www.meldmisdaadanoniem.nl.