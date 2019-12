Toedracht ongeval A2 Weert bekend, bestuurder nog gezocht

Op de snelweg A2 kwam een personenauto door nog onbekende oorzaak in een slip terecht, en botste tegen de vangrail. Een twee voertuig botste op deze slippende auto. In deze auto zat een vrouw die gewond raakte, en naar het ziekenhuis is overgebracht. Op dit moment ligt deze vrouw nog met verwoningen in het ziekenhuis.



Bestuurder nog spoorloos

De bestuurder van de slippende auto is na het ongeval weggerend. De politie heeft de man niet meer kunnen vinden, maar we weten wel wie de vermoedelijk bestuurder is. Op dit moment loopt het opsporingsonderzoek naar deze man. Getuigen van het ongeval die zich nog niet hebben gemeld bij de politie worden verzocht om contact op te nemen via 09008844.