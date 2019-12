Getuigenoproep ernstige aanrijding fietser Kininelaantje/Havenweg

Op het Kininelaantje rijdt rond 11.45 uur een fietser vanuit de richting ‘s-Graveland naar de Nieuwe Havenweg. Achter hem komt een bromfiets aangereden. De bromfiets en de fietser raken elkaar en komen beide ernstig ten val. De fietser, een 84-jarige man uit Naarden raakt daarbij zwaar gewond en wordt naar een ziekenhuis overgebracht. Ook de bromfietser, een 58-jarige man uit Naarden is naar het ziekenhuis vervoerd.



Heeft u iets gezien?

Om de toedracht en omstandigheden van de aanrijding te kunnen vaststellen, heeft de politie op het Kininelaantje/Havenweg onderzoek verricht. Wij zijn echter ook op zoek naar getuigen die het ongeval daadwerkelijk gezien hebben. Heeft u iets gezien en ons nog niet gesproken? Of heeft u wellicht camerabeelden van de situatie? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met de politie. U kunt contact opnemen via 0900-8844 of het onderstaande tipformulier. Liever anoniem melden? Dat kan via 0800-7000 of M-online.