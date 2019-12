Inbreker aangehouden in Hellevoetsluis, tweede dader voortvluchtig

Vermoedelijk is nog niet met alle getuigen gesproken en zijn er mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Ook beelden van camera’s in de omgeving kunnen belangrijk zijn in het onderzoek. Heeft u beelden? Of bent u getuige en hebt u nog niet met de politie gesproken? Bel dan svp met 0900-8844 of meld misdaad Anoniem, via 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.