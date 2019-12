Vier jongens aangehouden voor vernielingen Tigrisdreef

Zondagavond 22 december zagen agenten rond 20.15 uur dat drie jongens een camerapaal op de Tigrisdreef in brand staken. Het gaat om een camera voor toezicht in het kader van autobranden en de jaarwisseling. Via cameratoezicht werden de wegrennende jongens gevolgd en konden agenten twee van hen aanhouden verderop op de Tigrisdreef. Naar de derde is de politie nog op zoek. De twee aangehouden jongens, 16 en 17 jaar uit Utrecht, zijn inmiddels heengezonden en blijven verdachten. Burgemeester Jan van Zanen heeft de twee jongens een gebiedsverbod met meldplicht opgelegd.

Maandagavond 23 december hield de politie twee jongens aan die de bushalte aan de Tigrisdreef opbliezen met zwaar vuurwerk. Agenten zagen rond 23.20 uur drie jongens bij de bushalte. Met zwaar illegaal vuurwerk bliezen zij de bushalte op en gingen er vandoor. Twee (beiden 16 jaar, uit Utrecht) vluchtten met een scooter, maar konden op de Saharadreef aangehouden worden. Zij hadden nog meer zwaar vuurwerk bij zich. Ze zijn aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Bij huiszoekingen werd nog meer vuurwerk gevonden. Het vuurwerk is in beslag genomen. De derde verdachte werd gezien op de Bostondreef. Van hem is nog niet zeker wat zijn rol was en zijn de persoonsgegevens gecontroleerd.

De politie heeft beide zaken in onderzoek. Ziet u dat er vernielingen gepleegd worden? Bel direct 112 en onthoud zo goed mogelijk de signalementen. Kunt u het filmen, stuur deze beelden dan mee via onderstaand tipformulier!