Zeven aanhoudingen na straatroven

De politie ontving in de afgelopen periode meerdere meldingen van berovingen. De drie zaken waarbij nu aanhoudingen zijn verricht, speelden zich allemaal af in de periode 1 november tot 12 december en vonden plaats in verschillende delen van Almere. Zowel overdag als ’s avonds.



De slachtoffers raakten daarbij soms gewond en hebben de schrik goed te pakken. Bij de berovingen werd er door de daders vooral jacht gemaakt werd op telefoons, Airpods e.d. De aangehouden verdachten zijn zeven jongens in de leeftijd van 14-17 jaar, afkomstig uit Almere. Vooralsnog heeft de politie geen indicatie dat de verdachten deel uitmaken van een organisatie of dat de berovingen met elkaar in verband staan.

Informatie

Uiteraard gaat de politie verder met de onderzoeken. Heb je iets gehoord over een straatroof in de afgelopen periode? Of ben je getuige geweest en heb je politie nog niet gesproken? Of heb je beelden of andere informatie die ons en de slachtoffers kan helpen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem iets melden? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via M-online.