Man beroofd bij vuurwerkdeal

Op 1e Kerstdag rond het middaguur, zou de verkoop plaatsvinden. Een 34-jarige man uit Veldhoven kwam met zijn auto naar Blerick om het vuurwerk te kopen. Het slachtoffer trof de verkoper in Blerick en de man stapte bij hem in de auto. In plaats van vuurwerk te leveren bedreigde de verkoper het slachtoffer met een mes en beroofde hem van 1900 euro die hij bij zich had. De verdachte vluchtte vervolgens te voet.

Burgernetbericht en buurtonderzoek

De politie heeft direct na de beroving een burgernetbericht verstuurd en is gestart met een buurtonderzoek. De verdachte is nog niet getraceerd. Heeft u rond het middaguur iets gezien in de buurt van de Gosewijnstraat? De verkoper droeg een rood-zwart trainingspak en een zwarte jas met een witgrijze bontkraag. Heeft u informatie over de persoon die illegaal vuurwerk wilde verkopen? Meld het bij de politie via 0900-8844. Op de speciale themapagina van politie.nl is veel informatie over vuurwerk terug te vinden.

De risico’s van illegaal vuurwerk

Het kopen van illegaal vuurwerk is erg onverstandig. Er zitten grote risico’s aan. Illegaal vuurwerk wordt niet gekeurd en getest. Er wordt dus niet gezocht naar ‘weigeraars’ en ‘blindgangers’. Dat is vuurwerk dat niet wil afgaan of dat niet goed of volgens de aanwijzingen afgaat. De lont brandt bijvoorbeeld te snel, zodat u niet op tijd kunt wegkomen. Vaak ook is illegaal vuurwerk te zwaar, bevat het te veel kruit. De zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging en daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden.