Politie start onderzoek na overleden man in woning

Geleen - In de nacht van 24 op 25 december kreeg de politie de melding dat een bewoner van een woning aan de Rijksweg-Noord in Geleen overleden zou zijn. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er sprake is van een misdrijf maar om te achterhalen hoe de man om het leven is gekomen is de politie gestart met een onderzoek.