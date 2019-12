Getuigenoproep dumpingen vaten

Bergharen / Batenburg - Op twee locaties niet ver van elkaar in de gemeente Wijchen werden donderdagmorgen verschillende vaten met drugsafval aangetroffen. Een passant maakte omstreeks 08.30 uur melding van vaten op de Bergharensestraat in Bergharen. Een uur later werden er ook vaten aangetroffen op de Gordenaars in Batenburg. De politie is bezig met onderzoek naar beide zaken en vraagt getuigen om zich te melden.