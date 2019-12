Met geweld gestolen bestelbus brandend terug gevonden

De politie kan in het onderzoek alle informatie en getuigen gebruiken. Heeft u iets meegekregen van de ruzie op de Laan van Magisch Realisme (25-12 rond 00:10 uur) en de politie nog niet gesproken? Heeft u de bus in de tussentijd zien rijden, of kent u mensen die ineens de beschikking hadden over een Renault Traffic? Of heeft u de bus gezien, vlak voordat deze op de Nieuwermeer in vlammen op ging (26-12, 01:45 uur)? Bel dan met 0900-8844. Anoniem uw informatie delen kan ook, via M op 0800-7000. Of vul het tipformulier in.