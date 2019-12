Dringende oproep: fietsster en getuigen gezocht

In tegenstelling tot wat eerder vermeld werd liep de hoogbejaarde vrouw niet met een rollator, maar met een boodschappentrolley. Ze stak het fietspad over toen ze werd aangereden door een fietsende vrouw. Er is een signalement van deze fietsster bekend. Het gaat om een oudere, blanke vrouw. Zij was gekleed in een blauwe jas en droeg een rood regenkapje. Volgens omstanders die de aangereden vrouw eerste hulp hebben verleend is de vrouw in de blauwe jas even blijven staan en daarna weggereden. De 91-jarige vrouw kwam bij de aanrijding ten val en is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is zij woensdag helaas komen te overlijden als gevolg van de aanrijding.